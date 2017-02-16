日本二手车逾一个月未能对俄出口 受安全新规影响

日本二手车逾一个月未能对俄出口 在俄罗斯符拉迪沃斯托克市郊外的二手车销售市场，从业人员帕别尔・古雷格楞科站在车辆前。摄于2月12日。（共同社）

【共同社符拉迪沃斯托克2月16日电】日前获悉，随着俄罗斯政府从今年起实施新的汽车安全规定，日本二手车对俄出口实际上已停止了1个多月。在日本车占比较高的远东地区，这成为了严重问题。在流通据点符拉迪沃斯托克，出现了罕见的举行抗议集会的动向。

问题的起因在于，俄罗斯工业与贸易部今年起规定汽车必须安装利用该国独有的定位系统“格洛纳斯”（GLONASS）的自动紧急通报装置。虽然二手车也是新规适用对象，但相关人士表示，没有在二手车上安装该装置的获得认证的从业者，也没有出示让二手车能通过车检的条件。1月以来，从日本运抵的汽车无法取得俄罗斯牌照，事实上已无法出口。

苏联解体后，日本二手车大量流入俄罗斯。虽然俄政府希望培养本国产业，通过提高关税等加强了管制，但日本车在远东地区依然超过半数。

日本海关介绍说，去年约4.3万辆二手乘用车从日本海一侧的伏木富山（位于富山县）、舞鹤（位于京都府）和小樽（位于北海道）的港口等出口至俄罗斯。据业界相关人士透露，今年以来无法装船运入俄罗斯以及滞留在日本国内的二手车估计目前共有2000辆左右。

统辖远东开发工作的俄副总理特鲁特涅夫本月表示“市民无法取到车，这是错误的”，承诺着手解决。然而，有看法认为政府的应对只是一时性的，车辆进口从业人士等计划举行抗议集会，要求新安全规定不适用于二手车。

在符拉迪沃斯托克市郊外的二手车销售市场，从业人员帕别尔・古雷格楞科（音译，27岁）表示，“虽然装置可以简单安装，但不发放汽车牌照是出于政治理由。我一定会参加集会。”（完）