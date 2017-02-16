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2017年02月16日 12時50分

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韩国认为暗杀金正男乃金正恩指示

2017年02月16日

　　【共同社首尔、吉隆坡2月16日电】有关朝鲜最高领导人金正恩的同父异母长兄金正男（45岁）在马来西亚被杀害一事，韩国政府有关部门15日称，认为暗杀是在朝鲜政府的指示下，由该国情报机构朝鲜人民军侦察总局主导完成的。还称从金正恩5年前正式上台起暗杀金正男就是“永久命令”。马来西亚警方15日在吉隆坡国际机场抓获了一名女嫌疑人。

　　警方15日对金正男遗体进行了司法解剖，将加紧查明死因。据路透社报道，在马来西亚的朝鲜政府官员曾反对司法解剖。

　　韩国情报机构“国家情报院”提交给国会的报告中称，2011年12月朝鲜前最高领导人金正日逝世，金正恩成为接班人后，暗杀金正男的计划全面启动。2012年4月金正男曾致信金正恩请求不要杀害自己。

　　国家情报院指出，金正男已无法对金正恩构成威胁，但仍被暗杀。韩方称“这是由于金正恩偏执的性格”，认为暗杀是在金正恩的同意下进行的。

　　本月13日金正男在吉隆坡国际机场称身体不适，并于送医途中死亡。据分析，与其接触的2名女性使用了毒药。被抓获的女性在案发后第一时间被摄像头拍到。据悉其所持护照为越南籍，现年28岁，当时企图离开马来西亚。

　　日本政府消息人士15日透露，有消息称另有3、4名男子协助上述2名女性，对此马方政府已予以证实。

　　马来西亚当地媒体报道称，据被抓获女子交代，共5名越南籍与朝鲜籍人从机场前往下榻酒店，其他人已逃跑。

　　据国家情报院介绍，金正男的家人在北京与澳门，受到中国政府的保护。此次暗杀可能会导致中朝关系恶化。

　　也有观点认为暗杀是为阻止金正男逃亡至韩国，但情报院对此否认称“他并未尝试逃亡”。（完）

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