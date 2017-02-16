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2017年02月16日 17時16分

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统计显示日本癌症患者10年生存率为58%

2017年02月16日

　　【共同社2月16日电】日本国立癌症研究中心16日公布数据称，2000年至2003年确诊的癌症病人10年后的生存率为58.5%。这是继去年后第二次统计10年生存率，今年数据略微上升0.3个百分点。

　　据悉2006年至2008年确诊的病人中，5年生存率为69.4%，比开始该统计的1997年高出约7个百分点。有分析认为，普及体检等早期发现的努力、抗癌药物及放疗等癌症医疗的进步促进了生存率的提高。

　　研究小组指出“这是约10多年前癌症患者的生存率，现在治疗效果在进一步上升”。负责调查的群马县卫生环境研究所所长猿木信裕表示“10年生存率今后也有望进一步改善”。

　　10年生存率的统计中，分析了全国20家设施诊断的约4.5万人。患者较多的主要癌症有胃癌（67.3%）、大肠癌（69.2%）、肝癌（16.4%）、肺癌（32.6%）。前列腺癌（94.5%）及甲状腺癌（89.3%）治疗效果良好，而恶化较快的胰腺癌则较低，为5.1%。

　　从显示癌症恶化状况的阶段来看，被诊断为早期“1期”的生存率所有癌症总计为85.3%，但转移至淋巴等处的“3期”则降低至40.9%。这再次显示越早发现和治疗效果越好。

　　对各部位癌症的5年和10年生存率比较后发现，胃癌和大肠癌几乎持平，但肝癌和乳腺癌分别从34.1%和89.3%大幅降低至16.4%及81.7%。

　　“全国癌症（成人病）中心协议会”网页上将公开各部位癌症、各阶段和治疗方法等的生存率数据。（完）

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