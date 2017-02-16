东日本大地震志愿者总计152万人 少于阪神地震

【共同社2月16日电】16日采访岩手、宫城、福岛灾区3县的社会福利协议会（社协）获悉，东日本大地震到去年12月已过去约5年10个月的时间，在这3县开展活动的救灾志愿者累计达到152万人。虽然无法进行单纯比较，但少于阪神大地震后约5年3个月推算累计志愿者人数的217万人。据分析，以沿岸地区为主不少地方交通不方便是一大原因。

灾区3县今年1月时仍有超过8万灾民在临时住宅等内过着疏散生活，而志愿者人数却逐年减少。接收志愿者的团体呼吁称：“仍然需要（志愿者）。希望得到持续的支援。”

据3县的县社协称，通过接收窗口“志愿者中心”开展活动的人数在地震发生的2011年为96万人，但在撤除垃圾及疏散点活动告一段落的2012年则骤减至26万人。随着重建的展开，2013年起依次为12万人、9万人、6万人，逐年递减，2016年降至4万人。

从具体的县来看，交通较为便利的宫城县最多，为75万人，其次为岩手县55万人。福岛县因发生核事故仍有部分区域人员疏散，仅为21万人。但也有一些志愿者不通过社协赴灾区支援。

据社协称，灾区对志愿者有各种需求，从在临时住宅举行活动到帮助干农活，需求范围很广。据悉人手不足的是当地建设、社区支援等需要长时间与当地打交道的领域。

据兵库县推算，1995年1月的阪神大地震后至临时住宅全部拆除的2000年3月底，总计有217万人造访灾区。1995年甚至被称为“志愿者元年”，虽没有社协的统计数据，但据悉推算数据中反映出受灾的神户市等人口多且交通便利的地方有利于志愿者前往支援。

据熊本县社协称，熊本地震的志愿者人数在去年4～12月总计为12万人。（完）