和歌山市表明将引进赌场 仅限外国人利用

【共同社2月16日电】日本和歌山市市长尾花正启15日在市政府举行记者会，宣布将推进以赌场为中心的综合度假区（IR）的引进工作。据悉赌场将限制日本人进入，仅供外国人利用。

尾花举出了离关西机场近的优势，说明称“希望建造发挥和歌山自然优势的海洋型娱乐设施”。

有关对赌瘾和治安恶化的担忧，他表示“从海外的事例来看，将赌场设施定为外国人专用应该可以解决这个问题”。今后将选定候选地，并与县方合作开始筹划。

该市于2015年成立项目小组，此前已讨论了引进的合理性。候选地列举了人工岛“和歌山游艇城”等2处。

另一方面，该市今年1月在网上进行了问卷调查，反对派超过赞成派的人数，此外反对引进的市民团体还向市方和县方提出了请愿书。

知事仁坂吉伸认为，企业也表现出积极态度，并期待称“和歌山是度假区型，和大阪等城市型性质不同，所以即使在距离较近的地方建设两个也可盈利”。

先于和歌山市表明欲引进IR的大阪府知事松井一郎15日在东京向媒体表示：“各地方政府都认为IR有利于经济发展，正在探讨研究。将把大阪的魅力向IR公司方面切实传达，尽力使政府决定大阪引进赌场。”（完）