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2017年02月16日 17時16分

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金正男暗杀事件第2名女嫌疑人被捕

2017年02月16日

　　【共同社吉隆坡、首尔2月16日电】有关朝鲜最高领导人金正恩同父异母长兄金正男（45岁）在马来西亚被暗杀事件，马来西亚警方16日透露，已逮捕第2名女嫌疑人。据警方称，嫌犯持印度尼西亚护照。警方已于15日逮捕另一名女嫌疑人，将调查两人的关系及事件的经过。

　　据韩国媒体称，从指纹数据确认遗体为金正男。韩国政府在当地的负责人已去查看过遗体，政府人士表示“（遗体）嘴边有泡沫，为典型的遭毒杀时的现象”。

　　16日逮捕的女性护照上名字为“Siti Aishah”，出生于1992年2月11日。警方从机场监控探头的图像中筛查出此人，逮捕时只有嫌犯一人。据新加坡新闻电视台“亚洲新闻台”（Channel NewsAsia）16日报道，警方逮捕了该女子的马来西亚籍男友。

　　韩国情报机构国家情报院称，金正男的妻子及儿子住在北京，但其与另一名女性生育的儿子金韩松和女儿住在澳门，均由中国政府派人保护。

　　马来西亚警方15日在吉隆坡一家医院对遗体进行了司法解剖，但未能确定死因。朝鲜驻马来西亚大使等人15日在医院逗留了约5个半小时，路透社称，他们曾试图阻止解剖。

　　15日逮捕的女嫌犯持越南护照，护照上名字为“DOAN THI HUONG”。据马来西亚《东方日报》报道，该女性供述称，4名男子邀请她一起“玩恶作剧”，遂与另一女子两人一同袭击了金正男。据悉她们向金正男喷射喷雾，随后用手帕捂住其面部近10秒防止毒物被吐出。

　　据韩国政府称，朝鲜从5年前开始全面启动暗杀金正男的计划。据韩媒称，2012年韩国政府部门抓获了伪装成朝鲜逃亡者（脱北者）潜入韩国的特工。在审讯中该特工透露，朝鲜政府曾在2010年指示在中国伪装一起交通事故暗杀金正男。（完）

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