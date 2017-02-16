福岛一核2号机组用蝎型机器人调查安全壳内部

【共同社2月16日电】东京电力公司16日向福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内首次投入自动行走蝎型机器人，正式展开调查。先前的调查中发现压力容器正下方的铁制作业用脚手架上有可能是熔落核燃料（燃料碎片）的堆积物，并推测出辐射量高达每小时650希沃特。此次借助机器人搭载的摄像头和辐射测量仪等展开的详细调查有望首次确认燃料碎片。

安装在机器人前后的摄像头自带照明并可变换拍摄角度。力争把握压力容器底部的损伤状况和辐射量等，为研究被视为报废作业最大难关的燃料碎片取出方法提供必要的信息。

机器人从安全壳墙上的贯通开孔被投放至与压力容器正下方空间相连的更换设备用轨道上。计划行走约5米，移动至脚手架。由于在轨道内侧约3米的范围内留有之前调查时未能去除干净的线缆外皮等熔化形成的堆积物，机器人通过时可能会被绊住而无法移动，或从轨道和脚手架的缝隙中掉落而无法回收。

2号机组从1月下旬起采用带摄像头的导管，及与蝎型机器人不同的堆积物去除用机器人对内部进行了拍摄。在作业用脚手架上发现了可能是燃料碎片高温导致的1米见方的穿孔等多处脱落，在较大范围内都有堆积物附着。此外还推测更换设备用轨道上的空间辐射量为最大每小时650希沃特。（完）