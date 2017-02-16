朝鲜代表团启程赴日参加札幌亚冬会 2月16日，朝鲜代表团一行从平壤国际机场启程，赴日参加札幌亚冬会。（共同社）

【共同社平壤、北京2月16日电】参加19日在札幌市等地开幕的亚洲冬季运动会的朝鲜代表团16日乘飞机离开平壤，抵达中转站北京。当天一行在北京的日本大使馆申请签证，计划17日抵达札幌。

作为对朝鲜的单边制裁措施，日本政府原则上禁止朝鲜籍人士入境，但此次允许代表团作为特例进入日本。

朝鲜此次将参加男子短道速滑和男女花样滑冰项目的比赛。

16日抵达北京的是朝鲜代表团首批运动员，包括5名短道速滑选手和干部等。朝鲜体育技术联盟副委员长申荣国担任团长，国际奥委会（IOC）委员张雄也同行。

张雄面对媒体有关金正男遇害的提问仅表示：“我不是搞政治的人，我是搞体育的人。”

朝鲜体育代表团上一次来日是在去年2～3月，当时朝鲜女足国脚等为参加里约奥运亚洲区预选赛决赛而访问了大阪市。（完）