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话题：可品尝30种日本酒的“品酒机”亮相东京

2017年02月17日

可品尝30种日本酒的“品酒机”亮相东京

可品尝30种日本酒的“品酒机”亮相东京

一种可供人们品尝多种日本酒的“品酒机”近日亮相东京JR两国站的餐饮设施内，凭借其“有趣”和“可边喝边比较”的特点赢得了好评。摄于设施内的“东京商店”。（共同社）

　　【共同社2月17日电】一种可供人们品尝多种日本酒的“品酒机”近日亮相东京都两国，凭借其“有趣”和“可边喝边比较”的特点赢得了好评。所提供的30个品牌的日本酒出自东京的10家酒厂，其中还包括由时隔约百年重获新生的东京港酿造（位于港区）出品的“江户开城”。

　　放置品酒机的是去年11月开业的直通JR两国站的餐饮设施内的“东京商店”。店内专门销售东京产的食品饮料，包括日本酒、葡萄酒、啤酒、烧酒、朗姆酒等各种酒类以及酱菜等加工食品和糕点、调味料等。

　　人们可以在店内的饮用区站着品酒，此处摆放着3台品酒机，分别提供纯米、吟酿、大吟酿各类日本酒。机器正面陈列着总计30种酒的酒瓶。使用方式与纸杯式自动饮料机类似，在注入口放上专用酒盅，挑选喜欢的品牌按下按键就会自动注酒。每杯售价300日元（约合人民币18元），纯米酒为60毫升、吟酿酒50毫升、大吟酿酒40毫升。

　　饮用区摆放了以酒桶为装饰的圆桌，既可花300日元买一碟下酒小食三种拼盘，也可用店内购买的食品下酒。

　　店长谷口纯表示：“告诉客人这里的酒全是东京的酒厂出品会令人吃惊。希望以此为契机让人们知道东京也有很多好酒。”（完）

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