独家：大阪市一家幼儿园分发仇恨言论材料

大阪市一家幼儿园分发仇恨言论材料 图为大阪市的“冢本幼儿园”向家长分发的小册子部分内容。（共同社）

【共同社2月16日电】16日获悉，日本大阪市淀川区的学校法人森友学园旗下“冢本幼儿园”（位于同区）曾向家长分发印有“心术不正的在日韩国人和支那人”等词句的材料，大阪府认为可能属于憎恶措辞，向法人理事长兼园长笼池泰典等人了解了情况。

据大阪府私立学校课透露，去年12月收到在幼儿园上过学的儿童家长举报后，政府职员于今年1月12日前往该幼儿园与担任正副园长的笼池夫妇会面。笼池承认曾向家长分发了上述材料。

大阪府职员说明了去年6月实施的仇恨言论对策法的宗旨等，要求园方汇报分发意图。据悉，笼池方面以正在与家长打官司为由回复称“无法回答”。

私立学校课认为“向众多家长分发此类材料存在问题”，正在研究对策。

此外，共同社获取的该幼儿园去年12月面向家长的小册子中写道“心怀有异（韩国）之人以日本人自居，存在于我国是个问题”。该园主页上一度刊载写有“韩国•中国人等品行不端之原家长”的内容，后改为“K国•C国人等”。

笼池在本月13日接受共同社采访时表示：“本园平等对待所有国家。主页上刊登文章是因为此前出现了批判本园的品行不端的韩国•中国家长。”

冢本幼儿园因贯彻背诵战前《教育敕语》等教育而闻名。森友学园将于4月在大阪府丰中市开办小学，名誉校长是日本首相安倍晋三的夫人昭惠。围绕该校获取用地的问题，因被曝光国有土地以估价的14%的价格转让给校方，在国会上被质疑“过程费解”。（完）