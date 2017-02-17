朝鲜举国庆贺金正日诞辰 媒体未提金正男遇害

朝鲜举国庆贺金正日诞辰 2月15日，为迎接朝鲜已故劳动党总书记金正日的诞辰纪念日“光明星节”，平壤举办了花样游泳公演。（共同社）

【共同社平壤、北京2月16日电】朝鲜16日迎来已故劳动党总书记金正日的诞辰纪念日“光明星节”。国营媒体歌颂金正日的生前业绩，平壤市内举办青年舞会等，举国上下一片庆祝气氛。而有关金正日长子金正男被杀害一事则完全没有报道。

“光明星节”与朝鲜已故主席金日成的诞辰纪念日“太阳节”并列，被视为最盛大的节日。尤其今年是金正日诞辰75周年，恰为朝方所重视的逢五年份。

据朝鲜中央电视台报道，16日晚平壤市内的大同江江畔有烟花燃放，电视台进行实况转播。市内各处还举办了舞会。

15日起，朝鲜除召开了有外国选手参加的花样滑冰大会外，还举办了花样游泳公演。

有关金正男的消息未出现在朝鲜媒体，一般民众基本也不知情。在朝鲜国内，不存在国民能够轻易谈论被称为“最高尊严”的金氏家族的气氛。为出席札幌亚洲冬季运动会而于16日抵达北京的朝鲜代表团面对媒体有关金正男遇害的提问，也无意作答。（完）