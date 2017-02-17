日本拟2017年度内制定旨在实现自动驾驶的大纲

【共同社2月16日电】日本政府的未来投资会议16日基本决定，将在2017年度内制定为实现无需驾驶者操作的完全自动驾驶所必要的法律修改等制度完善相关大纲。争取最快于2018年制定安全标准规定、无人驾驶车辆发生事故时责任认定等相关法律修正案，并在2019年的例行国会上获得通过。

会议还确认了从2017年度起，在公路上正式实施无人驾驶的卡车、巴士和出租车的行驶试验。

在政府的经济增长战略中，自动驾驶与人工智能（AI）同被定位为实现“第四次工业革命”所必需的尖端技术核心。日本提出了到2020年东京奥运会和残奥会把无人自动行驶移动服务投入实际运用的目标，力争在制度完善和技术革新两个层面官民携手推进工作，从而实现实用化和商用化。

国土交通省、经济产业省、日本警察厅等相关省厅展开探讨，最后由政府的IT综合战略总部汇总。主要论题包括：修改《道路交通法》等交通相关法律、审视自动驾驶车辆的安全标准以及明确包括保险在内的责任关系。

另外在卡车自动行驶方面，日本计划在2020年度实现有人驾驶的先导车辆率领后续车辆自动行驶的“列队行驶”，并在2022年度后在东京和大阪之间的高速公路上投入商用。“列队行驶”设想3辆以上卡车，有助于解决驾驶员人手短缺问题以及提高物流效率。为实现该目标，政府将从2017年度起在新东名高速公路展开试验。

使用无人行驶巴士、出租车的移动服务试验设想的主要目的是方便交通工具较少、人口稀少地区的老年人前往医院和购物。力争在各地公路休息站和冲绳县等全国10处以上实施。今后将敲定具体的实施地。（完）