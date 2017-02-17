详讯2：蝎型机器人未能抵达反应堆安全壳正下方

蝎型机器人未能抵达反应堆安全壳正下方 图为东京电力公司2月16日放弃从福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳回收的蝎型自动行走机器人。图片由国际反应堆报废研究开发机构提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月16日电】东京电力公司16日发布消息称，投入福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内实施正式调查的蝎型机器人未能抵达反应堆正下方的作业用脚手架。该自动行走机器人未能把握堆芯熔融产生的熔落核燃料（燃料碎片）的实际情况，此次调查宣告失败。机器人中途发生故障无法行走，未被回收，留在了安全壳内。

取出燃料碎片被视为反应堆报废作业的最大难关。由于作为前期作业的正式调查遇阻，东电不得不面临彻底更改报废计划的局面。如果掌握燃料碎片实际情况的工作没有进展，或许会导致政府和东电描绘的取出计划延后实施。

据东电介绍，机器人前后搭载可变换拍摄角度的摄像头、辐射测量仪及温度计。机器人上午7点50分左右被投入反应堆，起初沿着留在通往压力容器正下方的设备更换用轨道上的堆积物表面行走，之后因履带无法运作而未能抵达轨道尽头，无法登上作业用脚手架。

虽然曾拉动远程操控的缆线等试图让其再次移动，但机器人未能动弹。东电判断调查难以继续，于下午3点多切断缆线。

压力容器正下方入口前约3米处的空间辐射量为每小时210希沃特，温度为16.5度。东电表示“获得了辐射量和温度等珍贵信息。一开始就探讨不回收（机器人）这一备选项，我们不认为是失败了。现在还无法判断履带运作不灵是因为被堆积物等夹住了，还是受辐射影响”。（完）