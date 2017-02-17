独家：东芝美国核电子公司曝出职权骚扰问题

【共同社2月16日电】处于经营重组期的东芝公司延迟2016财年前三财季（4月至12月）财报的公布时间是由于可能存在新的违规行为，共同社16日获悉了违规疑云的概要。为粉饰美国核电子公司西屋电气（WH）从事的核电站建设业务时产生的巨额亏损，最高层向部下施加压力进行职权骚扰，出现了需向受害者支付赔偿费用的风险。

据相关人士透露，西屋电气总裁罗睿德（Danny Roderick）等存在职权骚扰行为。曾有相关人员进行内部举报，西屋电气为进行美国核电站建设业务而收购企业，在对该企业实施资产评估过程中施加了压力。罗睿德还任东芝的电力部门公司社长，于本月14日被解除职务。

据悉，因职权骚扰而离职的数名原西屋电气职员可能有意提起诉讼要求赔偿损失。围绕是否将这一赔偿费用反映到财报中去等，东芝公司与审计机构意见相左，这可能是未能按时发布财报的原因。

东芝公司14日发布消息称，财报中预计将就美国核电业务计提7125亿日元（约合人民币430亿元）的损失。据悉，即使加上诉讼的赔偿费用预计也不会造成损失额的大幅增加。

东芝公司2015年曝出的财务造假问题中，历代3任社长都存在对事业部使用“挑战”等词强迫其虚报利润的行为。东芝方面虽然反复说明将纠正社内风气，但此次问题也暴露了并未改善的实际情况。

东芝公司因财务造假问题，其股票被东京证券交易所指定为“特设注意市场股票”，敦促其改善经营管理体制。东交所预计于3月以后做出解除该指定或摘牌的决定，此次职权骚扰问题可能也会对东交所审查产生负面影响。（完）