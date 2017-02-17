日本经济界高层称东芝是“日本的财富”

【共同社2月16日电】日本商工会议所主席三村明夫16日在记者会上就东芝的经营危机表示：“东芝是堪称日本的财富的企业。技术不是（成为台湾鸿海精密工业子公司的）夏普能匹敌的。希望能考虑留在日本。”此言对东芝尽快靠自身力量实现重组表达了期待。

收购美国核电子公司是造成东芝巨亏的主要原因。三村就此指出：“我认为，事先未进行充分研究一事作为企业要受到批评。”

三村就东芝的核电业务本身称：“若考虑全球能源需求，核电是重要的能源来源。通过出售核电设备、提供服务获得利润是没有问题的业务。”

另一方面，三井住友银行行长国部毅16日就在美国核电业务中遭受巨亏的东芝称“我们作为主力银行会尽可能提供支持”，展示继续支持的姿态。国部作为全国银行协会会长出席记者会时作出了上述表态。

国部就继续支持东芝的意义解释称：“在社会基础设施和半导体业务领域，东芝是拥有世界尖端卓越技术的企业。为维持我国产业竞争力也发挥着重要作用。”同时，他还表示东芝有必要尽快制定经营改善对策并加强企业管理。（完）