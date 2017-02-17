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日本经济界高层称东芝是“日本的财富”

2017年02月16日

日本经济界高层称东芝是“日本的财富”

日本经济界高层称东芝是“日本的财富”

2月16日，日本商工会议所主席三村明夫在东京出席记者会时就东芝经营危机表示“东芝是堪称日本的财富的企业”。（共同社）

　　【共同社2月16日电】日本商工会议所主席三村明夫16日在记者会上就东芝的经营危机表示：“东芝是堪称日本的财富的企业。技术不是（成为台湾鸿海精密工业子公司的）夏普能匹敌的。希望能考虑留在日本。”此言对东芝尽快靠自身力量实现重组表达了期待。

　　收购美国核电子公司是造成东芝巨亏的主要原因。三村就此指出：“我认为，事先未进行充分研究一事作为企业要受到批评。”

　　三村就东芝的核电业务本身称：“若考虑全球能源需求，核电是重要的能源来源。通过出售核电设备、提供服务获得利润是没有问题的业务。”

　　另一方面，三井住友银行行长国部毅16日就在美国核电业务中遭受巨亏的东芝称“我们作为主力银行会尽可能提供支持”，展示继续支持的姿态。国部作为全国银行协会会长出席记者会时作出了上述表态。

　　国部就继续支持东芝的意义解释称：“在社会基础设施和半导体业务领域，东芝是拥有世界尖端卓越技术的企业。为维持我国产业竞争力也发挥着重要作用。”同时，他还表示东芝有必要尽快制定经营改善对策并加强企业管理。（完）

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