日欧围绕EPA举行部长级磋商 力争达成框架协议

【共同社2月17日电】当地时间17日下午，正在德国访问的日本外相岸田文雄将与欧盟贸易委员玛姆斯托姆会谈，围绕日欧经济伙伴关系协定（EPA）进行磋商。关于日本开放农产品市场等存在分歧的论点，拟在部长级之间推动讨论取得进展。3月起欧洲主要国家将先后举行大选，会谈将确认早日达成框架协议的方针。

此次部长级会谈是配合16、17两日的二十国集团（G20）外长会议而举行。由于保护主义有抬头趋势，希望通过推进日欧EPA维持推动自由贸易的大环境。

欧盟要求日本较跨太平洋伙伴关系协定（TPP）进一步放开奶酪等乳制品、牛肉、猪肉、木材、葡萄酒等市场，然而双方的分歧至今未能消除。

例如，天然奶酪关税现为22.4%至29.8%，TPP中保留了莫扎里拉、卡芒贝尔等奶酪的关税，但欧盟要求完全废除这些关税。牛肉关税为38.5%，猪肉则通过每公斤高于524日元（约合人民币32元）的高价商品的关税一律为4.3%、针对低价商品征收“差价关税”的制度加以保护，但欧盟要求日本进一步开放市场。

日本与智利的EPA生效后智利产份额扩大的波尔多葡萄酒将分阶段废除每升67至125日元的关税，欧盟方面十分重视这一内容，还要求降低木材关税。

另一方面，日方希望欧盟废除汽车（关税10%）、汽车零部件（主要为3%至4.5%）、电子产品（最高14%）的关税。TPP中美国同意用25年时间废除对日本车征收的2.5%的关税，但日方希望欧盟更快废除。（完）