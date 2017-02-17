侧记：金正男曾多次使用假护照进出日本

【共同社2月17日电】在马来西亚被杀害的朝鲜人金正男2001年5月曾试图使用伪造的多米尼加共和国护照进入日本但被扣押。在此之前他也曾使用中南美等国的假护照多次进出日本。作为朝鲜前最高领导人金正日的长子，他曾被认为是最有希望的接班人，日本安全部门持续暗中对其监视，韩国及美国的情报机构也一直在追踪。

据当时的日韩政府人士称，金正男前往日本时一直住在东京都新桥车站附近的酒店，被扣押时原本也打算住在该处。

他经常在晚上前往较近的赤坂地区闹市区，光顾据称“入座就需每人3万～5万日元（约合1800～3000元人民币）”的高档韩国夜总会。他自称是中南美的韩裔企业家，为人豪爽、出手阔绰，夜总会女工作人员对其交口称赞。据称他还曾前往酒店附近的关东煮店。

金正男在多米尼加共和国假护照上的名字为“PANG XIONG”，在前一年即2000年有2次进入日本的记录。有段时间他还使用其他中南美国家的假护照，首次来日是在十几岁左右。一名在日朝鲜男子担任其司机兼警卫。

每当其入国，日本安全部门就出动数十名侦查人员，在不被本人发现的情况下进行“完全秘密的跟踪”。还租下其住宿酒店隔壁的房间，调查他接触的人和地点等。

金正男在日本的活动多为观光、购物、餐饮等娱乐活动，未发现其从事间谍活动，2001年被扣押时他爽快地承认自己是“金正日的儿子”，说明来日理由是“打算去东京迪士尼乐园（TDL）游玩”。当时可能是其家人的2名女性和1名男孩随行。

日美韩有关部门当时就金正男的动向共享信息。韩方在2001年春提前告知日方，金正男将乘坐经由新加坡的班机前往成田机场。虽然韩方要求象以往一样掌握其动向，但与韩国的预想不同，日本入国管理部门将其扣押并驱逐出境。

韩方曾指出，这是由于日方相关部门间的沟通不充分以及入国管理部门的仓促之举。之后未曾发现金正男进入日本。（完）