Close

共同网

2017年02月17日 20時18分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

朝鲜曾反对解剖金正男遗体并要求火葬

2017年02月17日

　　【共同社吉隆坡2月17日电】据马拉西亚政府高官17日透露，有关朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男在马遇害一事，朝鲜驻马大使馆曾强烈反对司法解剖，并要求火葬。解剖工作因此延迟了2天。据分析金正男系被毒杀，情报部门间有人认为朝方此举是试图掩盖证据。

　　韩国政府相关人士认为，可能使用了剧毒的神经毒素VX等。朝鲜驻马大使15日在进行司法解剖的医院逗留了约5个半小时。可能是接到了来自朝方阻止解剖的严格命令。

　　有“最强神经毒素”之称的VX曾被奥姆真理教用于上世纪90年代的一系列案件中。在对该教相关人员的审判中，认定他们通过将装入注射器的VX溶液用于人体的手法杀害了1人，并使2人受伤。

　　根据对死囚松本智津夫（61岁，教名麻原彰晃）的终审判决，松本要求受过理科高等教育的该教干部制造VX毒素。该干部1994年9月前后制造成功，该教内部用暗语将VX称为“神通”、“神通力”。

　　1994年12月起至翌年1月期间，松本指示教团相关人员用VX袭击3人。东京都中野区当时82岁的停车场老板被怀疑藏匿逃出的信徒而遇袭中毒，接受了约60天的治疗。被误认为是间谍的大阪市一名男性公司职员（当时28岁）则中毒身亡。开展信徒退教活动的永冈弘行（78岁）中毒后一度昏迷不醒，所幸保住了性命。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月16日快讯：福岛一核反应堆附近辐射量每小时210希沃特
  2. 2017年02月16日快讯：蝎型机器人未能抵达反应堆安全壳正下方
  3. 2017年02月10日2018年京都马拉松将率先利用回收金属制作奖牌
  4. 2017年02月10日东电干部认为福岛2号机组熔落燃料导致脚手架穿孔
  5. 2017年02月12日关注：安倍称欢迎伟大美国 扑入怀抱以回避危机

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网