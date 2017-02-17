朝鲜曾反对解剖金正男遗体并要求火葬

【共同社吉隆坡2月17日电】据马拉西亚政府高官17日透露，有关朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男在马遇害一事，朝鲜驻马大使馆曾强烈反对司法解剖，并要求火葬。解剖工作因此延迟了2天。据分析金正男系被毒杀，情报部门间有人认为朝方此举是试图掩盖证据。

韩国政府相关人士认为，可能使用了剧毒的神经毒素VX等。朝鲜驻马大使15日在进行司法解剖的医院逗留了约5个半小时。可能是接到了来自朝方阻止解剖的严格命令。

有“最强神经毒素”之称的VX曾被奥姆真理教用于上世纪90年代的一系列案件中。在对该教相关人员的审判中，认定他们通过将装入注射器的VX溶液用于人体的手法杀害了1人，并使2人受伤。

根据对死囚松本智津夫（61岁，教名麻原彰晃）的终审判决，松本要求受过理科高等教育的该教干部制造VX毒素。该干部1994年9月前后制造成功，该教内部用暗语将VX称为“神通”、“神通力”。

1994年12月起至翌年1月期间，松本指示教团相关人员用VX袭击3人。东京都中野区当时82岁的停车场老板被怀疑藏匿逃出的信徒而遇袭中毒，接受了约60天的治疗。被误认为是间谍的大阪市一名男性公司职员（当时28岁）则中毒身亡。开展信徒退教活动的永冈弘行（78岁）中毒后一度昏迷不醒，所幸保住了性命。（完）