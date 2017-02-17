话题：村上春树新作备受期待 发售进入倒计时
2017年02月17日
【共同社2月17日电】在全球广受欢迎的日本作家村上春树（68岁）的新长篇小说《骑士团长杀人事件》（共2卷）24日将在日本全国发售。此次不仅是内容，连除了书脊之外的封面设计都未公开，这一宣传战略使得书迷更为期待。这是继《1Q84》后约7年来首部多卷新作，忙于准备工作的书店也对这一宛如“节日的气氛”表示欢迎。
在东京新宿的纪伊国屋书店新宿总店里，摆出了写有发售倒计天数的展板，24日凌晨0点将开始特别销售。
三省堂书店营业企划室的内田刚也表示：“简直像过节一样。希望确保供货，避免发生断货的情况。”此次的发行量2卷总计为100万部。过去曾有过几天就断货的痛苦经历。内田边苦笑边激动地表示：“为了能在店内尽量多地摆放，书店同行都在抢这本书。”
这到底是怎样内容的书呢？此前公开的是书名以及第1部和第2部的副标题。作为村上书迷“Harukist”聚集地而知名的东京荻窪咖啡厅“6次元”15日举行了预测故事内容的“空想读书会”。
新书与内容有骑士长被杀死的莫扎特歌剧《唐璜》有怎样的关联?是否像曾经提及阪神大地震及奥姆真理教一样，此次描写东日本大地震？从这样严谨的推测，到“可能会描写受异性欢迎的大学生的苦恼”、“村上应该也考虑到自己的年龄，可能会在故事中有所体现”等独具一格的见解，各抒己见的读书会持续近4个小时直至深夜。
参加读书会的公司职员牟田都子（39岁）表示：“非常希望尽情享受新作，但又想小说中会不会描写东日本大地震呢？也有点害怕。”（完）