话题：村上春树新作备受期待 发售进入倒计时

村上春树新作备受期待 2月16日，东京新宿的纪伊国屋书店新宿总店内摆放着显示村上春树新作小说发售倒计天数的展板。（共同社）

【共同社2月17日电】在全球广受欢迎的日本作家村上春树（68岁）的新长篇小说《骑士团长杀人事件》（共2卷）24日将在日本全国发售。此次不仅是内容，连除了书脊之外的封面设计都未公开，这一宣传战略使得书迷更为期待。这是继《1Q84》后约7年来首部多卷新作，忙于准备工作的书店也对这一宛如“节日的气氛”表示欢迎。

在东京新宿的纪伊国屋书店新宿总店里，摆出了写有发售倒计天数的展板，24日凌晨0点将开始特别销售。

三省堂书店营业企划室的内田刚也表示：“简直像过节一样。希望确保供货，避免发生断货的情况。”此次的发行量2卷总计为100万部。过去曾有过几天就断货的痛苦经历。内田边苦笑边激动地表示：“为了能在店内尽量多地摆放，书店同行都在抢这本书。”

这到底是怎样内容的书呢？此前公开的是书名以及第1部和第2部的副标题。作为村上书迷“Harukist”聚集地而知名的东京荻窪咖啡厅“6次元”15日举行了预测故事内容的“空想读书会”。

新书与内容有骑士长被杀死的莫扎特歌剧《唐璜》有怎样的关联?是否像曾经提及阪神大地震及奥姆真理教一样，此次描写东日本大地震？从这样严谨的推测，到“可能会描写受异性欢迎的大学生的苦恼”、“村上应该也考虑到自己的年龄，可能会在故事中有所体现”等独具一格的见解，各抒己见的读书会持续近4个小时直至深夜。

参加读书会的公司职员牟田都子（39岁）表示：“非常希望尽情享受新作，但又想小说中会不会描写东日本大地震呢？也有点害怕。”（完）