东电将详细分析福岛一核安全壳内调查数据

【共同社2月17日电】东京电力公司计划对福岛第一核电站2号机组反应堆安全壳内调查所得的辐射量和温度数据进行详细分析。此次调查表明，不是推测值，而是使用辐射测量仪实际测得的安全壳内的辐射量也极高，不过东电认为“未发生新的问题和对（核电站厂区外等）周围的辐射影响”。

东电此前针对2号机组安全壳内的辐射量采用了根据事前调查中投入的摄像头的图像干扰程度，来进行推测的方式。推测为每小时530～650希沃特，是人类暴露其中数十秒就致死的极高辐射量。此次则用安装在蝎型自动行走机器人上的辐射测量仪实际测量，数值是推测值的约三分之一～二分之一。东电指出“使用原理不同的方法进行了测量，今后也将细致分析并做出评估”。

测量的场所是通往反应堆安全壳入口附近和压力容器正下方的设备交换用轨道的大致中段部分。在相同场所使用温度计测得的温度为16.5度，东电评估称“更能确信（核燃料）被稳定地冷却着”。

关于2号机组安全壳内辐射量，东电本月2日发布消息称最大辐射量推测值为每小时530希沃特，结果进行报道的海外英文网络媒体中有的表述不准确，出现了可能被误读为近来福岛第一核电站厂房附近等的辐射量上升的问题。（完）