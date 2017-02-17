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2017年02月17日 20時18分

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日本民进党全面着手“零核电”讨论 意见分歧较大

2017年02月17日

　　【共同社2月17日电】日本民进党执行部16日瞄准提前实现原定“2030年代”的“零核电”目标，召开了能源环境调查会等，全面着手相关讨论。不过与会者意见出现分歧，没有得出结论。虽然该党执行部希望朝着下届众院选举加速意见汇总，但进展必将困难重重。党首莲舫当天与日本工会总联合会（简称联合）会长神津里季生在东京会谈，就提前实现目标寻求理解，但神津则表示了担忧。

　　该党执行部正在探讨把目标提前至“2030年”并制定法律，计划在3月12日的党大会上出台新方针。莲舫将此事告知神津，但神津反对说：“政策的核心发生动摇的话如何是好？2030年代和2030年完全不同。”他还质疑说：“（这样做的话，）会被国民认为是可以托付政权的政党而获得支持吗？这是一大减分项。”原定本月17日的民进党和联合的例行记者会也决定延期。

　　莲舫在会谈后的记者会上就核电站政策称“在党大会上表明我们的想法，这一点没有变化”，强调以往的方针不变。

　　在此之前于国会内召开的能源环境调查会的会议上，除了提前目标外，还就核电站重启条件严格化也交换了意见。会后，调查会会长玄叶光一郎向媒体表示“不是从一开始预设结论，非常多意见希望稳扎稳打地作出决定”。莲舫等约60人出席了会议。（完）

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