日本确诊3起肾移植后戊型肝炎慢性化病例

【共同社2月17日电】17日从日本筑波大学教授大河内信弘等人的研究小组进行的全国调查获悉，已确认3起患者接受肾移植后出现一般情况下不易发生的戊型肝炎慢性化病例。戊型肝炎慢性化可能导致肝癌或肝硬化。已知有肝移植后发生戊型肝炎慢性化的病例，但移植数量更多的肾移植病例得到确诊尚属首次。

此外还获悉，接受肾移植的患者感染戊型肝炎病毒的比例较普通人高出30倍。据分析这是受到抗排异药物导致免疫力下降的影响，厚生劳动省已通知相关学会，应考虑感染的可能性加以应对。

研究小组对全国17家医院的约2000名肾移植患者进行了调查。9人检出戊型肝炎病毒，其中3名20至30多岁患者出现慢性化。据悉虽然无法查明感染源，但移植输血引起的可能性较低，可能是食品所致。感染率为0.44%，约为普通人的30倍。

约90人检出显示过去曾感染的抗体。然而，检出病毒的患者中也有无法通过通常的抗体检查检出的病例，实际感染人数可能更多。

此前已发现肝移植时的输血导致感染戊型肝炎并慢性化的病例。该小组的筑波大学讲师大城幸雄表示：“此次证实肾移植也会发生（戊型肝炎）慢性化的情况，有必要进行广泛调查。”

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小资料：戊型肝炎是戊型肝炎病毒所致的传染性疾病。会引发急性肝炎，主要症状为发热、乏力、出现黄疸等。据悉部分患者会发展为重型肝炎，孕妇风险较高。目前尚无特别的治疗方法，以静养为主进行对症治疗。此前被认为不会演变为可能导致肝硬化或肝癌的慢性。感染原因多为食用被病毒污染的饮食。去年日本国内感染者超过350人，创历史新高。（完）