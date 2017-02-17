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2017年02月17日 20時18分

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日本合谋罪将策划犯罪的“正当团体”纳入处罚对象

2017年02月17日

　　【共同社2月17日电】有关《有组织犯罪处罚法》修正案，日本法务省近日表示，原本从事正当活动的团体若目的发生改变也可能成为处罚对象。修正案中新设“恐怖活动等准备罪”，将在策划犯罪阶段可进行处罚的“合谋罪”构成条件严格化。相关内容在16日的众院预算委员会理事恳谈会上以书面形式提出。

　　另一方面，17日采访相关人士获悉，政府基本决定把“恐怖活动等准备罪”的犯罪对象种类从原案的676项缩减至277项。

　　政府此前说明称，由于存在“有组织犯罪集团”的适用条件，“正在研究普通民众不会成为对象的法案”。

　　有关普通市民不会成为处罚对象的政府见解，官房长官菅义伟在17日的记者会上表示“完全没有改变”。他同时称“（原本正当的团体）如果变成犯罪团体，若不将之作为对象，就不能守护国民的安全和安心”。

　　首相安倍晋三也在17日的预算委员会会议上以奥姆真理教为例，指出“原本作为宗教法人获得认定的团体变成了犯罪集团”。他强调“一旦发生变化，（成员）就不再是普通民众了，显然将成为处罚对象”。

　　法相金田胜年在本月2日的预算委会议上答辩称，“如果不能认定团体性质已发生改变，比如出现根据团体的决定多次连续进行犯罪的情况，就不会认定是有组织犯罪集团”。

　　政府在2003年～2005年向国会提交的《有组织犯罪处罚法》修正案中规定，适用对象仅为“团体”。但由于只要参与策划犯罪就将被处罚，有批评称“市民团体及工会活动将成为目标”，过去曾3度成为废案。

　　鉴于这些情况，此次政府原案中将对象限定为有组织犯罪集团。新追加的条件包括筹措购买枪支的资金及提前勘察现场等犯罪的“准备行为”。（完）

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