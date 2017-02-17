6个道县东京奥运临时场馆工程费预计约438亿日元

【共同社2月17日电】17日对相关人士采访获悉，有关2020年东京奥运会和残奥会举办费用负担问题，围绕成为焦点的东京都外赛场的建设费用，奥组委已向中央政府、东京都及承办赛事的6个道县政府提出了估算结果，11个临时场馆的工程费约438亿日元（约合人民币27亿元）。然而奥运相关人士表示，所给出的数字“是暂定的，尚不确定”，可能会大幅变动。

据估算，承办足球赛事的宫城县“一见钟情体育场宫城”与北海道“札幌巨蛋”的工程费均为27亿日元左右。埼玉县承办高尔夫球比赛的“霞关CC”、举办篮球赛事的“埼玉超级竞技场”等4个场馆总计约187亿日元。将举办摔跤等比赛的千叶县“幕张国际会展中心”则为73亿日元左右。

估算未包含追加项目的棒垒球与冲浪项目赛场。奥组委就估算金额解释称：“还需与相关人士达成协议，因此现阶段还不能确定数字。”

奥组委、中央政府、东京都及相关地方政府1月下旬开始就费用分摊举行四方磋商，预计今后将进入第三轮磋商。另一方面，地方政府方面对负担费用持否定态度，预计磋商不会一帆风顺。

奥组委在申办阶段计划全额负担临时场馆的建设费用，但去年12月公布了由都政府、举办地地方政府及中央政府负担2000亿日元的方案。力争在3月底前就费用负担事宜达成协议。（完）