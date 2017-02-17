话题：日企纷纷看准民宿商机 推出室内向导等服务

【共同社2月17日电】看准有偿出租空置房屋等作为“民宿”的普及，积极开展支援利用空置房屋和通信服务等相关业务的日本企业变得越来越多。在外国游客增加、国家战略特区运用取得进展的大阪，企业为抓住新商机而开展了各种举措。

阪急阪神控股集团旗下“阪急不动产”（大阪市）从去年9月开始为阪急电铁、阪神电气铁路沿线空置房屋用作民宿提供支援。与民宿中介公司“百战炼磨”（仙台市）携手，正接受房东有关翻修和民宿认定手续的咨询。

大阪今年1月将最短逗留条件从“7天6晚”放宽为“3天2晚”等，市民对民宿的关心日益高涨。阪急不动产的负责人振奋地表示：“希望通过住客坐电车或在周边购物，有助于为铁路沿线注入活力。”

NTT西日本公司通过百战炼磨，在大阪市内的民宿试验性地引进了使用光纤及专用机器提供室内向导的服务，能够通过电视轻松查询室内家电的使用方法和紧急联络电话。计划还将追加远程操控房门开关和介绍周边餐厅的功能，并考虑在日本全国推广此类服务。

安防巨头ALSOK也已开始提供设置消防器具、管理及清扫业务等一条龙服务。负责人称“民宿是新的商机”，将力争拓展客户层。

大阪观光局去年秋季实施的调查显示，到访大阪的外国人中有约17%表示“曾入住民宿”。另一方面，也存在许多没有获得地方政府认证的“黑民宿”，拓展正规设施似乎将是服务普及的关键。（完）