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岸田在波恩与王毅会谈 告知关切中国海洋活动

2017年02月17日

岸田在波恩与王毅会谈

岸田在波恩与王毅会谈

2月17日在德国波恩会谈前，中国外交部部长王毅与日本外相岸田文雄（右）握手。照片由外务省提供。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社波恩2月17日电】日本外相岸田文雄17日在德国波恩与中国外交部部长王毅会谈，对中国在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边以及南海的活动日益活跃表示强烈关切。据称，王毅或对此前日美首脑会谈确认尖阁诸岛是规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条适用对象一事进行批判，表明不予认可。

　　今年正值日中邦交正常化45周年，预计两国外长将就推进改善关系的政治对话形成共识。本次是继去年8月在东京的会谈后日中外长再次会谈。

　　会谈还就朝鲜发射弹道导弹进行磋商。岸田希望为加强来自国际社会的压力，与中方就严格履行基于去年联合国安理会决议的朝鲜制裁不可或缺达成共识。鉴于朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男遇害，双方也将围绕朝鲜国内局势交换意见。（完）

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