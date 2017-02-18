特朗普发言缺乏一贯性 真实想法仍难以辩明

【共同社华盛顿2月17日电】美国总统特朗普发言缺乏一贯性的情况正变得日益明显。他在16日修改了此前的看法，鲜明亮出在贸易谈判中避免开放本国市场、最优先考虑美国利益的姿态。这有可能是特朗普区分使用了真实想法和场面话，对于将与美国开展“高层经济对话”的日本安倍政府而言，难以辩明其真实意图的状况或将持续。

特朗普10日与日本首相安倍晋三一起出席日美首脑会谈后的记者会，宣称“将力争实现为两国带来利益的自由、公平的贸易关系”。但在16日的记者会上，他突然转变态度称：“将为实现公平贸易开展谈判。不是自由，是公平。”体现出其认为为减少美国的巨额贸易赤字并增加就业，有必要在双边贸易谈判中摆出强硬姿态。

在16日的记者会上，特朗普还表示：“股价刷新了最高纪录。对于经济增长的乐观情绪在产业界迅速扩大。与此前完全不同。”

在总统大选进入尾声的去年9月，特朗普曾批评美国的金融政策称，“因为不希望股市的涨势在奥巴马总统任期内停止，所以才维持超低利率”，指出股价上涨是“（超低利率政策制造出来的）假象”。这与此次发言形成对比。

特朗普今年1月27日与墨西哥总统培尼亚･涅托举行电话会谈，并发表联合声明称进行了“具有生产性、建设性的对话”。特朗普当时强调了双方的友好氛围，但在之后的美英首脑会谈后的记者会上，他提及墨西哥通过对美贸易获取巨额贸易顺差，称“（墨西哥将）美国打得一败涂地”。（完）