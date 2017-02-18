东芝将不裁员列为出售半导体业务条件

【共同社2月17日电】17日获悉，因美国核电业务巨亏正在经营重组的东芝公司把要求维持雇佣现有员工列为将拆分后成立新公司的半导体业务的出售条件。其目的在于缓解可能要求大规模裁员的外资企业及基金掌握经营权时，公司内外的不安情绪。对于曾决定暂不参加正在进行的招标程序的企业等，东芝也将再次募集。东芝计划以更高的价格出售股票，彻底改善恶化的财务状况。

将出售的半导体是作为智能手机等的存储媒介使用的“闪存”，也是日本经济增长战略上的重要产品。工厂位于三重县的四日市市。东芝设想的是出售过半的股份，不过100%放手也有可能。

买方方面，除对四日市工厂有共同投资的美国硬盘巨头西部数据之外，还有从事半导体业务的美国大型企业美光科技、韩国企业SK海力士，以及多家欧美基金等表示有意收购。

提出维持雇佣这个条件也旨在使在内存全球市场上处于竞争关系的企业难以出手收购。这是因为重复的部门可能成为裁员的对象。对于实力渐增的中国厂商，东芝表明立场称“并不可喜”（相关人士语）。东芝不坚持要求继续使用“东芝”品牌。

半导体业务的价值据称达2万亿日元（约合人民币1210亿元）左右，由一家公司单独收购门槛较高。今后有可能出现企业和基金组建联合等，水面下活动趋于频繁。

东芝已将股份出售时间延至2017年度。由于存在像佳能这样以资产审查时间不够为由决定暂不参与竞标的企业，东芝相关人士表示“大概会出现（更多）举手投标的企业吧”。（完）