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马来西亚警方或已断定两名女子下手杀害金正男

2017年02月17日

　　【共同社吉隆坡2月17日电】关于朝鲜人金正男在吉隆坡国际机场遇害事件，马来西亚警察17日带着已被逮捕的2名女嫌疑人在机场验证了当时的情况，似乎已断定两人实施了犯罪。另一方面，马来西亚《星洲日报》网络版报道称，警察没收了持有越南护照的女子包中装有剧毒的瓶子。

　　印度尼西亚籍嫌疑人Siti Aishah（25岁）供称，有男子让她参与拍摄恶搞视频。警方正在调查，有可能这2名嫌疑人遭4名男子欺瞒，在无意杀害金正男的情况下被弄成了下手者。

　　韩国政府表示，朝鲜情报机构侦察总局策划并主导了暗杀金正男。有报道称几名男子是朝鲜人，但马来西亚警方没有予以证实。

　　《星洲日报》报导称，毒药有可能是剧毒的蓖麻毒素（Ricin)或河豚毒素（Tetrodotoxin）。韩国政府相关人士指出有可能是剧毒的神经性毒剂VX。警方将加紧根据司法解剖的结果，断定案件中使用的毒药。

　　据其他马来西亚报纸介绍，监控摄像头拍摄到4名男子在案发当日与2名嫌疑人一同在机场内行走。还有消息称2名嫌疑人在柜台附近杀害金正男时，4名男子正在很近的餐厅监控作案情况。

　　根据持越南护照的女子供述，她与男子们一同从机场返回了入住的宾馆，但之后男子们从宾馆消失了。

　　金正男的遗体现安放于吉隆坡的医院。据马来西亚警方人士介绍，朝鲜16日正式向马来西亚外交部要求移交遗体。马来西亚表示将在死因确定后移交，有可能是下周以后。（完）

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