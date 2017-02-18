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详讯：日本外相要求韩方撤走釜山慰安妇少女像

2017年02月17日

日本外相要求韩方撤走釜山慰安妇少女像

日本外相要求韩方撤走釜山慰安妇少女像

2月17日，日本外相岸田文雄（右）在德国波恩与韩国外长尹炳世在会谈前握手。照片由日本外务省提供。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社波恩2月17日电】日本外相岸田文雄17日上午在德国波恩与韩国外交部部长尹炳世会谈，要求撤走设在釜山日本总领事馆前的象征受害慰安妇的少女像。尹炳世就履行2015年12月达成的最终且不可逆地解决慰安妇问题的日韩共识称“将尽可能作出最大努力”。两人还确认将紧密合作应对朝鲜核和导弹开发威胁。

　　这是日韩外长继去年9月以来再次会谈，也是日本驻韩大使长岭安政因釜山少女像设置问题而临时回国的今年1月9日以来的首次会谈。日本安倍政府的方针是：如果未见迈向撤走慰安妇少女像的动向，就不会让长岭返回工作岗位。今后，韩方能否展示具体的应对措施成为焦点。

　　鉴于朝鲜本月12日再次发射弹道导弹，岸田认为应在安全保障方面坚持日韩合作。据悉，两国外长认为朝鲜可能对美韩两国计划3月实施的例行联合军事演习做出进一步挑衅，确认将推进强化警戒和信息共享。

　　朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男遇害后的朝鲜局势没有成为议题。（完）

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