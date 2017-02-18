详讯：日中外长就遵守安理会对朝制裁决议达成一致

日中外长就遵守安理会对朝制裁决议达成一致 2月17日，中国外交部部长王毅（左）与日本外相岸田文雄（右侧中央）在德国波恩举行会谈。照片由日本外务省提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社波恩2月18日电】日本外相岸田文雄17日与中国外交部部长王毅在德国波恩举行会谈，围绕朝鲜发射弹道导弹一事，就遵守基于联合国安理会决议的对朝制裁的重要性达成一致。今年正值日中邦交正常化45周年，双方还同意为进一步改善双边关系而努力。

这是继去年8月在东京的会谈后日中外长再次会谈。两国外长还就东海问题交换意见，围绕中国不断派遣公务船驶入的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）展开讨论。据分析，日方可能对中方动向表示了关切并要求自我克制，中方则进行了反驳。

日中两国防务部门间“海上联络机制”和此前日美首脑会谈确认尖阁诸岛是规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条适用对象等也可能成为了议题。日本外务省负责人仅表示“就各种课题坦率交换了意见”。

围绕有关朝鲜的联合国决议，岸田认为有必要加强来自国际社会的压力，为切实履行决议，要求中国发挥“作为常任理事国的建设性作用”。王毅回应称将切实履行决议。

据中国外交部等消息，似乎是考虑到日本APA酒店客房放置了否认南京大屠杀书籍等，王毅批评称：“日方近期接连在重大敏感问题上采取消极举措，对两国关系改善进程造成干扰。”王毅还提及尖阁问题强调“当前中日关系改善既面临机遇，也存在挑战”。他还表明了中国和台湾不可分割的“一个中国”原则立场。

岸田确认该原则，此外还在朝鲜绑架日本人问题上期待中方的理解和支持。（完）