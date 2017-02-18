分析：日韩关系出现修复迹象 韩方为对抗朝鲜而让步

【共同社2月18日电】在德国波恩举行的日韩外长会谈中，韩国外交部部长尹炳世发言称将尽最大努力解决慰安妇少女像问题的背景原因在于：韩方判断为谋求日美韩瞄准朝鲜紧密合作，需要在一定程度上向日本让步。据悉，日本政府对该发言给予了一定程度上的肯定。虽然势头微弱，但可以说日韩关系出现了改善迹象。

问题的焦点在于，因担心国内舆论反对而未下手撤走慰安妇少女像的韩国政府的应对是否违反了有关慰安妇问题的2015年12月的日韩共识。达成共识之际，尹炳世曾表示“将为妥善解决而努力”。日方将该发言视为“事实上承诺撤走少女像之语”，把此后韩国的行动看作违反了日韩共识并予以批判，让驻韩大使长岭安政临时回了国。

尹炳世此次在德国波恩举行的日韩外长会谈中的发言内容是“将尽可能作出最大努力”，相比共识达成时的表述，给人以更进一步的印象。虽然很难说这是在承认违反共识，也未明确撤走少女像的时间表，但作为因总统朴槿惠被弹劾起诉而处于瘫痪状态的韩国政府，或许是打算让步到可能的最大限度。

日本政府将基于这一情况，就驻韩大使返回工作岗位进行慎重探讨。兼顾紧迫的朝鲜局势与国内舆论的高度的平衡感将接受考验。（完）