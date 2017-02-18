中国代表团举行入住亚冬会选手村仪式 2月18日，札幌亚冬会入住仪式后，中国选手代表团与吉祥物“虾夷飞鼠”（EZOMON）合影留念。摄于札幌市中央区。（共同社）

【共同社2月18日电】参加札幌亚洲冬季运动会的中国代表团18日在位于札幌市中央区的札幌王子酒店举行了选手村入住仪式。代表团团长高志丹向记者们表示，选手们会团结一致努力拼搏，力争能有助于2022年北京冬奥会。

中国报名参加此次亚冬会的所有项目。约30名选手出席了入住仪式，在成为会场的酒店大堂内升起了国旗。

中方以作为选手村之一札幌市南区的APA酒店客房内放置了否认南京大屠杀的书籍为由，要求变更入住酒店。结果改为札幌王子酒店。高志丹未回答记者们关于比赛之外的问题。

朝鲜代表团18日也在札幌市内举行入住仪式，出席的9名选手和官员等表情僵硬地倾听了担任村长的原日本花样滑冰选手渡边绘美的致词。团长申荣国在交换纪念品时展露了笑容。

朝鲜此次将参加男子短道速滑和男女花样滑冰项目的比赛。短道速滑选手们作为首批运动员17日抵达了札幌。（完）