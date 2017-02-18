日中笹川医学奖学金制度签字仪式在北京举行 2月17日，“日中笹川医学奖学金制度”的项目签字仪式在北京人民大会堂举行。日本财团理事长尾形武寿（右）与中国国家卫生和计划生育委员会的代表握手。（共同社）

【共同社北京2月18日电】以日中两国合作培养中国医学界人才的“日中笹川医学奖学金制度”2018年至2023年项目的签字仪式17日在北京人民大会堂举行。该制度此前一直以从中国邀请年轻医疗相关人士赴日为主，但新一期的项目中增设了有专业知识的中国研究人员同日方进行高水平共同研究的内容。

作为该制度主体的日本财团、日中医学协会和中国国家卫生和计划生育委员会的代表出席了签字仪式。日本财团理事长尾形武寿理表示“虽然（日中两国的）政治环境被说是不太好，但我并不太在意”，强调不论两国关系如何，都有必要继续合作。

该制度始于1986年，至今累计有2226人因此在日本的大学和研究机构学习过。（完）