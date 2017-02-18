日欧部长级磋商再次确认尽早达成EPA框架协议

【共同社波恩2月18日电】日本外相岸田文雄与欧盟（EU）贸易委员马尔姆斯特伦17日在德国波恩就日欧经济伙伴关系协定（EPA）进行了磋商。岸田在会后向记者表示：“再次确认为对抗保护主义动向，尽早达成EPA框架协议极为重要。一致同意继续谈判并维持（走向达成协议的）势头。”

马尔姆斯特伦称“近两三个月的谈判取得了很大进展”，对早日达成框架协议表示期待。

谈判正临近尾声，但双方在开放日本乳制品市场和撤销日本车关税等部分问题上仍有分歧。岸田表示，双方一致同意将为举行下次谈判尽快开展协调。

在美国特朗普政府上台后保护主义风潮渐强的形势下，日本与欧盟希望尽早完成谈判，维持推动自由贸易的大环境。

会谈由欧盟方面提出。配合岸田到访波恩出席至17日为止的二十国集团（G20）外长会议，马尔姆斯特伦也前往了当地。有意见指出，法国、德国等欧洲国家将在3月以后陆续举行国政选举，“如果不能尽早谈妥，到年底前将难以达成协议”（法国外交人士语）。

欧盟在奶酪等乳制品、食用肉、木材、葡萄酒等方面，要求日本实施高于跨太平洋伙伴关系协定（TPP）水平的市场开放，日方对此表示为难。

日方要求欧盟废除汽车（10%）和电子产品（最高14%）的关税。TPP中，美国同意用25年时间逐步取消对日本车征收的2.5%的关税，但日方希望欧盟更快实现取消关税。（完）