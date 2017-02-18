深度解读：日美韩维持团结难题众多 阻止朝鲜失控前景难料

日美韩外长一致同意对朝加强施压 日本外相岸田文雄（左起）、美国国务卿蒂勒森、韩国外长尹炳世2月16日在德国波恩举行会谈，图为三人在会谈前握手。（共同社）

【共同社波恩、东京2月18日电】日美韩三国在德国波恩举行了外长会谈，确认将对推进核武器开发的朝鲜加强施压。在朝鲜已故最高领导人金正日长子金正男被暗杀，有看法认为朝鲜参与其中的形势下，三国外长就“金正恩政府失控的风险正在提升”（外交消息人士语）达成共识。然而三国未能描绘出打破僵局的方案。日韩之间，慰安妇少女像问题依旧悬而未决。美国则由于特朗普政府内部混乱，能否发挥领导力尚存不安。为维持日美韩三国团结，难题堆积如山。

▽期待

“将坚决维持对日本和韩国履行防卫上的责任”，美国国务卿蒂勒森16日在波恩召开的三国外长会谈上，向日本外相岸田文雄和韩国外交部部长尹炳世这样表示。该发言反映出的信息是：特朗普政府也将与美国历届政府一样，使用“核保护伞”保护日韩不受朝鲜威胁。会谈后，岸田向媒体表示“在朝鲜发射导弹后不久就举行了会谈，时机非常好”，强调实现了紧密合作。

日本暗中期待的是美国为消除日韩摩擦开展协调工作。据日美关系消息人士透露，日本政府曾在三国外长会谈前，向美方说明“为向不着手撤走釜山慰安妇少女像的韩国抗议，已让驻韩大使临时回国”。据悉，当时日方以有必要引发韩国对解决问题的积极态度为由，向特朗普政府寻求了协助。这是考虑到协调因慰安妇问题对立的日韩关系的前奥巴马政府的应对举措。

▽摸索

与美国合作，在韩国撤走少女像之前就让驻韩大使返回首尔的方案也在暗中被提及。日本政府消息人士透露：“若韩国外长尹炳世根据有关慰安妇问题的日韩共识，明确表示将就撤走少女像采取某种行动，大概就会有助于下一步进展。”日本首相安倍晋三17日在众院预算委员会上表示：“对（驻韩大使）返回工作岗位的时期将做综合判断。”

岸田17日在波恩与尹炳世举行双边会谈，摸索妥协点。尹炳世给出了将作出最大努力的承诺。从中隐约可见对“日韩越对立，就越有利于试图割裂日美韩合作的朝鲜”（外务省消息人士语）的担忧。

然而若给人造成轻易妥协的印象，就会因认为日方事后认可韩方不履行共识为由，在日本国内出现批判的风险。而在韩国国内，也有要求废弃日韩共识本身的呼声。认为因总统朴槿惠被弹劾起诉而处于瘫痪状态的韩国政府无力履行共识的看法根深蒂固。

▽复燃

此外，最早3月上旬公布的韩国宪法法院的判决一旦决定罢免朴槿惠，韩国政界将面临总统选举。若批评日韩共识的候选人当选，寻找妥协点将变得更为困难。

另一方面，美国对日韩问题究竟关心到何种程度，日方也无法明确判断。这是由于在特朗普政府内部，总统国家安全事务助理弗林辞职等混乱持续，连外交的基本战略都尚未敲定。再加上国务卿蒂勒森此前并无从政经验，外交手腕也是未知数。日方也存在对蒂勒森的实力感到不安的看法。

至于与对朝鲜有影响力的中国的磋商方针，日美韩的重心还没有确定。在朝鲜绑架日本人问题上，日本能够何种程度上获得美韩双方的协助，课题尚存。围绕下期日本“学习指导要领”修正案，日韩两国就竹岛（韩国称独岛）问题摩擦复燃。通往建立牢固的日美韩合作的道路依然漫长。（完）