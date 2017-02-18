日本将以迈向撤走少女像的行动作为大使返韩条件

【共同社2月18日电】日本政府18日基本决定，有关为抗议韩国釜山设置慰安妇少女像而临时回国的驻韩大使长岭安政返回工作岗位的时间，将以韩国“迈向撤走该像的具体行动”为条件，看清撤走工作的进展后做出判断。对于韩国外交部部长尹炳世17日发言称将为解决问题作出最大努力，日方的看法是“若不展示结果，就毫无意义”（外务省干部语）。

因总统朴槿惠被弹劾起诉而处于瘫痪状态的韩国政府能否真正致力于撤走少女像，成为了当前的焦点。不过，由于朴槿惠政府已成了“跛脚鸭”，认为其难以抵御舆论反对来撤走少女像的观点占据强势。尹炳世的发言也可能无法成为两国关系改善的开端，日韩关系冷却或将长期化。

尹炳世在德国波恩举行的日韩外长会谈中表明：“将尽可能作出最大努力。”会谈后，日本外相岸田文雄对媒体表示：“将在关注韩国的应对的同时，要求切实履行共识。”日本政府消息人士18日就驻韩大使返回工作岗位的时间说明称：“目前没有做出任何决定。”

据外交消息人士介绍，尹炳世在会谈中向岸田介绍了韩国政府今后能够采取的措施。详细内容未予透露。有可能提及了为撤走设在釜山日本总领事馆前的慰安妇少女像采取的相关步骤。岸田表示将重视韩国采取的实际行动。

对于韩国此前的对应，日本政府将其视为违反了2015年12月达成的规定慰安妇问题最终解决应有方式的日韩共识的精神，并予以批判。该共识把迈向解决少女像问题的韩方努力作为重要内容之一。

×× ××

小资料：驻外大使临时回国是指，为向对象国表示抗议，让驻该国大使临时返回本国的措施。和通过外交渠道表示抗议相比，该措施所蕴含的意义更强烈。但根据惯例，大使会在一定时间后返回驻任国。日本政府曾因2012年8月时任韩国总统的李明博登上竹岛（韩国称独岛）、2010年11月时任俄罗斯总统梅德韦杰夫前往北方四岛等，有过让大使临时回国的先例。更强烈的外交对抗措施还有断绝邦交、召回大使以及限制进出口等。（完）