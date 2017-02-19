话题：群马县水上町在台南市设交流馆吸引游客

群马县水上町在台南市展示玻璃制品 日本群马县水上町在台湾台南市开设的“交流馆水上物语”内，展示了当地玻璃制品。图片由水上町提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月19日电】日本群马县水上町日前在缔结了友好城市协议的台湾台南市开设了推介设施“交流馆水上物语”。除了谷川岳之外，馆内还有水上、猿京等18个温泉地等的相关信息介绍，致力于吸引游客。

水上町表示，群马县与台湾近年来推进地方政府、企业间的交流，水上町也通过与台南市互派职员等方式，致力于推介当地的工作。结果，2016年度该町共计1.7万人次（去年12月底数据）的外国住宿游客中，台湾游客最多，约占4成。

新设施11日开馆，使用了原台南州立农事试验场宿舍群的中一栋，委托当地企业管理运营。该宿舍群于日本统治台湾期间的1923年所建，是日式房屋风格的建筑。

交流馆内放置了日式桐木五斗柜、四脚矮桌等，营造出日本传统的生活空间。馆内除了有玻璃制品、木人偶等当地工艺品的展示和销售之外，还有介绍水上町魅力的影片“MINAKAMI（水上）TV”放映。该馆还与台南市的旅行社合作，参观者们可以直接在现场预约去水上町旅行。

据悉，今后交流馆还将安排在水上町曾经盛产的响板上绘图的体验活动等。水上町观光商工课课长泽浦厚子说：“希望让很多人对水上町来一次迷你体验，让此前对日本或者水上町不感兴趣的人们也能前来。”（完）