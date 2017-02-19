关注：德岛县上胜町“零垃圾”视频引发海外关注

【共同社2月19日电】日本德岛县上胜町因在全国率先发出“零垃圾”宣言而闻名，介绍当地举措的英文版视频被上传至视频网站“YouTube”引发热议。来自海外的考察接连不断，为山区带来了新的热闹景象。

在美国媒体拍摄的时长约5分钟的纪录片中，一名女性熟练地撕去塑料瓶外包装并取下瓶盖。该视频于2015年公开。以英文旁白和字幕对上胜町要求居民将垃圾分为34类（现增至45类）并用厨余垃圾制造堆肥等进行解说，视频点击量约达54万次。

上胜町政府2003年宣布将在2020年底前消灭需要焚烧或掩埋处理的垃圾。据悉，当地垃圾再生利用率达近8成，远远高于约2成的日本全国平均水平。

视频公开后，海外地方政府及环保团体希望考察和演讲的请求骤增。町政府相关团体透露，去年4月至今年1月底，接待了马来西亚、乌兹别克斯坦等来自10多国的访问。

上胜町唯一的垃圾收集点“日比谷垃圾站”内排列着钢罐、铝罐、褐色瓶、塑料瓶盖、纸制容器等用于细分垃圾的框。收集点还同时设有“循环利用店”，可免费取走其他居民拿来的闲置物品。去年12月到访当地的柬埔寨王立法律经济大学学生（22岁）颇有感触地说：“垃圾问题随着经济发展而日益严峻的柬埔寨也必须以此为榜样。”

受该町委托运营垃圾站并出现在视频中的NPO法人“Zero Waste Academy”理事长坂野晶（28岁）干劲十足地表示：“上胜模式传遍世界令人欣喜。希望同时推进上胜町实现目标和向其他地区普及的工作。”（完）