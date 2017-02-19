热点：日本政府研究提前修改防卫计划大纲

【共同社2月18日电】日本政府相关人士18日透露，政府已着手研究提前修改2013年底在内阁会议上通过的、作为为期十年左右的防卫力建设方针的《防卫计划大纲》。为了实现与美国总统特朗普在日美首脑会谈中确认的强化日美同盟，日方认为有必要进一步增强防卫力。日本将重视应对朝鲜核与导弹研发、以及中国在东海和南海的海洋活动。

现行《中期防卫力整备计划》（中期防）规定了2014年度至2018年度五年间的装备引进及费用详情，2018年下半年预计将制作下一期“中期防”。因此，可能会与之联动制定新大纲。

自民党的国防小组和安全保障调查会本月3日启动了讨论防卫力建设的联席学习会，最早于6月汇总着眼于新大纲与下一期“中期防”的建议。政府或将在党内意见的基础上，启动包括国家安全保障会议（NSC）和专家在内的全面讨论。

首相安倍晋三将朝鲜核与导弹研发视为“新阶段的威胁”，美国政府也准备加强施压。为提高对弹道导弹的防御能力，为自卫队引进美军最尖端导弹拦截系统“末段高空区域防御系统”（THAAD，简称萨德）和陆基宙斯盾系统（Aegis Ashore）等将成为具体课题。

安倍与特朗普在本月举行的日美首脑会谈中对“牢固的同盟”的重要性和加强双方防卫力进行了确认。日本政府将在深化基于安全保障相关法的日美合作的同时，讨论包括扩大购买美国产防卫装备在内的应对。新大纲和下一期“中期防”是否会写明今后日本的防卫费增长额似乎也将成为焦点。

现行大纲新提出了机动性运用陆海空各自卫队的“综合性机动防卫力”的基本概念；考虑到在包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的南西诸岛的活动，新设了负责夺回离岛作战的“水陆机动团”；还加入了着眼于将美军新型运输机“鱼鹰”引进自卫队的组建新部队的内容。现行“中期防”计划引进17架“鱼鹰”新型运输机、52辆水陆两栖车和3架无人侦察机。

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小资料：《防卫计划大纲》是日本政府预想十年左右的较长时期而制定的关于防卫力建设、维持和运用的基本指针。1976年首次制定，之后分别于1995年、2004年、2010年制定新大纲。第二届安倍政府上台后修改了民主党执政时制定的2010年大纲，2013年12月在内阁会议上通过了现行大纲。《中期防卫力整备计划》（中期防）以防卫大纲为基础，每五年公布一次详细的部队规模与经费情况。现行“中期防”以2014年度至2018年度为对象。之后需要制定下一期“中期防”。（完）