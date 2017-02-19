马来西亚警方逮捕一名疑涉金正男遇害案的朝鲜男子

【共同社吉隆坡2月19日电】马来西亚警方18日宣布，关于朝鲜劳动党委员长金正恩的异母长兄金正男在吉隆坡机场遇害案已逮捕一名朝鲜籍男子。该男子可能至少在马来西亚居住了一年以上，或也有长期监视金正男的嫌疑。据悉，警方还认为该男子有可能是朝鲜特工，正对其与2名女嫌疑人是否有关以及与朝鲜情报部门是否有联系等展开调查。

朝方指责对金正男遗体进行司法解剖并要求移交遗体，马来西亚警方对此强烈不满，表明将推进死因调查和DNA鉴定工作。此次案件势必将导致两国关系恶化。

据马来西亚警方称，该男子为朝鲜籍的李钟哲（46岁、音译）。警方17日晚在吉隆坡近郊雪兰莪州将其逮捕。该男子持有马来西亚政府发放的外国劳动人员身份证，可能取得了正规的劳动许可并在马来西亚生活。

朝鲜人因涉嫌谋杀要员而遭别国调查部门逮捕的情况实属罕见。韩国政府认为朝鲜的情报部门侦察总局主导了此次犯罪行为。李钟哲被认为是指使2名女嫌疑人的4名男子之一，警方正在对余下3人进行通缉，追查其行踪。

据李钟哲可能居住的雪兰莪州一处公寓的居民等透露，他大约从一年前开始与可能是妻女的女性等入住。马来西亚英文报纸《新海峡时报》称，朝鲜特工对金正男的行动模式进行了为期约一年的监视。

马来西亚警方高层18日表示，“在没有从（金正男）家人处获取DNA样本之前不会结束调查。”

警方认为持有越南护照的一名女子和一名印度尼西亚女子作案并予以逮捕。此外还逮捕了这名印尼女子的马来西亚男友，但不知此人是否涉案。李钟哲是逮捕的第四个人。（完）