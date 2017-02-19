悼念原日军潜艇战殁者的慰灵碑在澳大利亚揭幕 关于二战期间在澳大利亚北部海域被击沉的原日本海军“伊号124”潜艇，悼念战殁者的慰灵铭牌日前完成。图为2月17日在达尔文举行揭幕仪式。左右分别是遗属大泷高志与千叶七郎。（共同社）

【共同社达尔文2月19日电】关于二战期间1942年在澳大利亚北部海域被击沉的原日本海军“伊号124”潜艇，悼念战殁者的慰灵铭牌日前完成。当地交流团体“北领地澳日协会”本月17日在北领地达尔文的会议厅举行了揭幕仪式，遗属等到场参加。

来自茨城县常总市的下士大泷良平（当时27岁）之孙高志（51岁）致辞称：“对75年后能来慰灵表示由衷感谢。日本的繁荣与和平是牺牲了宝贵的性命换来的，巩固日澳友好的纽带是最好的祭奠。”该协会会长布勒斯南（音译）表示：“希望铭牌能成为遗属的慰藉，成为与在原日军实施的达尔文空袭中丧生的受害者们和解的证明。”

日本驻澳大利亚大使草贺纯男及北领地政府首席部长纲纳尔也出席了揭幕仪式。

潜艇如今还沉于海底。铭牌高40厘米、宽60厘米，上面配有沉没潜艇的照片等，今后预计将被设置在可眺望沉船地点的海岸边。海军准尉井上寅一（当时27岁）的遗属千叶七郎（63岁、现居福井县敦贺市）说：“一想到这是叔父长眠的大海，大海便显得更加湛蓝。”

“伊号124”潜艇于1942年1月20日在达尔文附近约80公里处海域被澳大利亚军方击没，80名船员丧生。据该协会副会长小林麻子介绍，设置计划是从跟自卫队的交流提出的，北领地政府和澳国防部也支付了补贴。原日军在1942年2月19日空袭达尔文，造成240人以上死亡。今年的2月19日也举行慰灵仪式。（完）