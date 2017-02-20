关注：日本15家动物园未制定禽流感应对手册

日本15家动物园未制定禽流感应对手册 图为在出现禽流感疑似病例的名古屋市东山动植物园，工作人员正在喷洒药剂。摄于2016年12月。（共同社）

【共同社2月19日电】18日据共同社面向日本国内主要的85家动物园设施实施的问卷调查结果获悉，有15家动物园回答称未制定高致病性禽流感发生时防止感染扩大的应对手册。秋田市和名古屋市的动物园去年相继出现禽流感，但此次结果显示部分动物园还是应对措施滞后。

环境省2011年出台的指针中，要求各家动物园各自制定应对手册。该指针出台了五年多但还有动物园迟迟未制定手册。对此，环境省强调称“再次希望尽快制定”，并表示“还将研究完善提供所需经验要领的支援体系”。

调查以加入日本动物园水族馆协会、回答称饲养有禽类的34个都道府县的85家设施为对象实施。调查从1月下旬持续至2月中旬，共有84家动物园回答。最初有16家动物园回答未制定手册，一家动物园在18日修改回答称已制定完毕。

这15家动物园就未制定手册的理由说明称：“没有兽医，不具备技术”、“认为使用其他动物园的手册即可”等。不过，这其中有8家动物园表示将于2016年度内制定。

按照环境省的指针，为防止游客扩大感染可考虑暂时闭园。但在制定手册的69家动物园之中只有43家明文规定“在确认园内禽类感染的情况下”会实施闭园。

2010年，富山县高冈市的高冈古城公园动物园首次确认出现禽流感感染病例。去年11月在秋田市大森山动物园，12月在名古屋市的东山动植物园也分别发现。虽然大森山动物园和东山动植物园在病例发现时已有应对手册，但还是苦于应对。

东山动植物园的动物园副园长茶谷公一呼吁称：“希望环境省汇总各个动物园的教训，完善可构成手册基础的规定”。（完）