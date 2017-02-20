话题：福岛工业高专着力培养反应堆报废人才

福岛工业高专着力培养反应堆报废人才 图为福岛工业高等专科学校的学生参加模拟在福岛第一核电站反应堆报废现场展开作业的机器人竞赛。2016年12月摄于福岛县楢叶町，由该校提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月19日电】位于福岛县磐城市的福岛工业高等专科学校正努力培养可从事发生事故的东京电力公司福岛第一核电站反应堆报废工作的人才。除在课堂上讲授辐射知识和机器人技术之外，还将实施核电站实习。校长中村隆行称：“报废工作被认为需要耗时40年，这不是一代人能够完成的。有必要确保长期的技术人员储备。”

该高专除开设机械工学和电工学的课程之外，还开设了与反应堆报废有关的“反应堆报废创造学习课程”。学生可学习有关核能发电的基础知识、吸附放射性物质的土壤去污知识以及辐射测量等。学校还致力于对用于调查辐射强烈的反应堆内部的机器人技术研发，去年12月参加了模拟在福岛第一核电站反应堆报废现场展开作业的机器人竞赛。

实习安排在福岛第一核电站和磐城市原子能对策课，让学生们亲身体验反应堆报废工作和居民接待等实际工作。在学校授课的除高专的教师之外，还有在第一线负责反应堆报废工作的日本原子能研究开发机构的研究员等。2016年度有近300名学生选修了该课程。

福岛工业高专的在校生约有1100人，几乎都是以磐城市为中心的福岛县当地人。但在毕业之后选择留在当地的学生很少。在2015年度毕业并参加工作的约有90人，其中约三分之二就职于东京等县外的企业和团体。据悉，在东京电力公司和原子能机构等与反应堆报废工作相关的企业等工作、留在当地的毕业生只占一至两成。

在福岛第一核电站，为取出熔落核燃料（燃料碎片）而实施的反应堆安全壳内的机器人调查遇到困难。东电和日本政府原计划在2021年开始第一座反应堆内的燃料碎片取出作业，现在或不得不调整该计划。

中村称：“虽然在与反应堆报废相关企业就职的学生有所增加，但现状是人数依然很少。想要强烈呼吁大家参加到人类首次的技术挑战中来。”（完）