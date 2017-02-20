马来西亚警方通缉4名疑涉金正男遇害案的朝鲜男子

【共同社吉隆坡2月19日电】马来西亚副警察总长19日就朝鲜的金正男遇害案召开记者会，公布了除已遭逮捕的两名女嫌疑人外目前在逃的4名朝鲜籍嫌疑人的姓名。4人都在13日出事当天离开马来西亚，警方正在对其进行通缉展开追踪。朝鲜的情报部门等主导此次团伙犯罪的可能性较大。警方认为金正男死于中毒，但仍在对其死因展开调查。

4名嫌疑人1月底至2月上旬入境马来西亚。除了被视为作案者的两名女嫌疑人外，警方还于17日晚逮捕了居住在马来西亚的朝鲜人李钟哲（46岁）。但副警察总长没有透露该嫌疑人具体的犯罪嫌疑。

马来西亚的中文报纸《中国报》和《星洲日报》等报道称，李钟哲在马来西亚一家研制抗癌药物等的药品公司工作，是化学领域的专家，可能对有毒物品等知之甚深。

据报道称，李钟哲2000年毕业于朝鲜一所大学。2010年至2011年在印度的医药研究所从事研究工作后返回平壤，几年后在马来西亚的电脑公司工作，与家人一起搬至马来西亚居住。

李钟哲持有马来西亚政府发放的外国劳动人员身份证，可能取得了正规的劳动许可并在马来西亚生活。（完）