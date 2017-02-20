自卫队首次在海外基于安保法实施保护侨民训练 2月19日，参加由美军和泰国军方主办的多国军事演习“金色眼镜蛇”的日本自卫队在泰国中部的乌塔堡海军航空基地等实施了保护海外侨民的训练。图为自卫队护送侨民等乘坐运输机。（共同社）

【共同社罗勇府（泰国中部）2月19日电】参加由美军和泰国军方主办的多国联合军事演习“金色眼镜蛇”的日本自卫队19日在泰国中部的乌塔堡海军航空基地等实施了保护海外侨民的训练，并向媒体公开了部分内容。这是自卫队基于安全保障相关法实施，在海外为首次。内容还包括和美军及泰军等合作保护与日本侨民一同躲避的美国民众。

2013年阿尔及利亚人质事件后日本修改了《自卫队法》，可以在陆上运送侨民。去年3月实施的安保法中，允许自卫队为排除保护和运送时的障碍进行警告射击。此次训练中使用武器的场面未进行公开。

训练设想某个假想国发生灾害，政治局势变得不稳定。自卫队将集中起来的侨民及美国人等用轻型装甲车辆等护送至机场，侨民等登上了C-130运输机。途中出现了当地居民用路障封琐道路，并要求付钱后放行的场面。自卫队队员警告当地居民若不让路将采取行动，然后自行移除了用铁桶等形成的路障。

安保法还规定自卫队可营救在国外被当作人质扣押的侨民，但此次训练中不包含。

指挥训练的一等陆佐（相当于陆军上校）河口弘幸向媒体称：“得以和美国等各国展开合作，是一次有意义的训练。”

日本的陆海空自卫队约130人参加了“金色眼镜蛇”训练。自卫队可基于联合国安理会决议对在海外应对武力纷争的多国部队进行后方支援，此次还非公开地实施了设想这种支援的桌上演习。同时还加入了为进行船舶检查活动和多国部队展开协调的内容。均为安保法框架下的首次训练。（完）