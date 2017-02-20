热点：日本测出奥运赛场“暑热指数” 将致力于防暑降温

【共同社2月19日电】着眼于将在盛夏举办的2020年东京奥运会和残奥会，日本政府日前汇总了去年夏季在赛场附近测定的“暑热指数”结果。在奥运会高尔夫球场“霞关CC”（位于埼玉县川越市）等3处场地进行了测定。每地都有数日达到了中暑机率最高的“原则上停止运动”、“尽量避免外出”的标准。再次凸显了在酷暑环境中举办奥运会的可能性。

日本政府为了全面展开预防观众中暑等对策，认为有必要进行更详细的测量，准备在2017年度预算案中计入调查费，增加测量地点。

2020年的东京奥运会举办时间为7月24日至8月9日，残奥会为8月25日至9月6日。考虑到那是一年中最热的时期，而且对高湿度的东京气候不习惯的外国人将大批来到日本，政府将防暑措施定位为重要课题。

负责筹备赛事的内阁官房的事务局从观众将长时间在室外等观点出发，除霞关CC外还选定了实施帆船项目的神奈川县藤泽市江之岛、多个赛场聚集的东京都江东区有明地区。在与奥运会同一时期的去年7月下旬到8月中旬，测定了向阳地和背阴地的暑热指数。

由于去年是炎夏，在向阳地中三处测试点达到最容易中暑的“危险”标准的天数为4天以上。测量人员选择日照时间长的日子算出每小时的平均值后发现，白天的多半时间段都达到了停止剧烈运动的“严重警戒”及“危险”标准。

日本政府将考虑在奥运会前推进铺修控制路面温度上升的道路等降暑对策。同时有意把暑热指数反映在设定比赛开始时间等方面。（完）