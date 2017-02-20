关注：金正男曾在马来西亚长期逗留行踪成谜

金正男长期逗留马来西亚行踪成谜 图为曾建议金正男流亡韩国的烤肉店老板。2月17日摄于吉隆坡。（共同社）

【共同社吉隆坡2月20日电】朝鲜劳动党委员长金正恩的长兄金正男近日在马来西亚遇害。金正男生前曾多次前往马来西亚，有人说他还参与做生意，但其行踪却是谜团重重。在朝鲜政府的严密监视下，金正男究竟过着怎样的日子？

▽逗留目的闭口不谈

2014年春，金正男以“金哲”的名义在马来西亚首都吉隆坡租下了一套带家具的公寓，独自一人逗留了近2个月。每月房租高达3000美元。据公寓管理人员证实“他每天早上外出，经常半夜酒醉而归。没有与他人发生过矛盾，房间总是很整洁。”

据一名当时在公寓内与金正男有过会面的韩国男子（43岁）称，金正男穿着T恤和短裤，看起来很轻松。他曾说：“不管是韩国人还是日本人，只要不是记者谁都可以见。”但问起他为何在此逗留，他就支支吾吾，不愿作答。

在吉隆坡市中心经营烤肉店的另一名韩国男子（66岁）2015年曾建议金正男流亡韩国。但他却沉默不语，之后也再未现身。

▽加强监视

那段时间，金正男似乎是受到了朝鲜政府的监视。据日韩情报人士透露，金正男的姑父张成泽2013年被肃清后，朝鲜加强了在马来西亚的监视活动。

金正男与张成泽关系亲近，2010年张的外甥张勇哲被任命为驻马来西亚大使后，金正男定期前往马来西亚。然而，在张成泽被处决后，张勇哲也被召回。据称从那以后朝鲜情报机构侦察总局开始严密调查金正男在马来西亚的一举一动。

对于这样的变化，金正男可能也已察觉，在张成泽被处决后，他有近一年时间没有来过马来西亚，但之后又重新踏上这片土地。

▽黑市生意

为何金正男在明知危险的情况下还要出入马来西亚？据一名认识金正男的韩国男子透露：“他或许参与了与朝鲜之间的黑市生意。”

该男子称，在吉隆坡“做IT等生意的朝鲜人有250人左右”。其中有的还做倒卖高级轿车等“黑市生意”，金正男可能也参与其中。

该男子向记者介绍了另一名知晓生意详情的男子。记者试图与其通话，当询问“做些什么工作？”“认不认识金正男？”时，对方就怒气冲冲地说：“你想死吗？”随后便挂断了电话。（完）