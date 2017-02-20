日本拟即时发布长周期地震动数据预测高楼摇晃程度

【共同社2月20日电】有关大地震时对高楼造成很大影响的长时间反复摇晃“长周期地震动”，日本气象厅将构筑系统，通过紧急地震速报告知预计将发生的地区。气象厅预计将在2017年度着手开发该系统，投入使用将在2018年度以后。

气象厅紧急地震速报规定，只要有1处地震仪检测到地震摇晃，必须立即向医疗机构和铁路公司等发布预报，而2处以上地点检测到的话，则须向公众发布警报。

气象厅计划，在与电视提示音和手机警报音一道面向公众发布警报时，将公布可能因长周期地震动发生剧烈摇晃的地区名。警报在预测发生震度“5弱”（日本标准）以上地震时发布，并公布发生时间、地点、震度4以上的地区名。

在大地震中，预计发生震度4以上地震的地区和长周期地震动发生的地区很可能重合。但长周期地震动因地基不同，也可能对远处也造成较大影响，因此警报中敦促注意的地区有时会离震源较远，地理上比较分散。

气象厅对长周期地震动从弱到强分为1至4级。第三级（难以站立）和第四级（不靠爬行无法移动、因摇晃而摔倒）归在紧急地震速报中。

气象厅2013年3月起在官网上发布长周期地震动的观测信息。之后在2016年4月发生的熊本地震中，4月15日凌晨发生的里氏6.4级地震时首次观测到第四级长周期地震动。（完）