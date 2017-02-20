对数据加密勒索赎金的病毒软件正瞄准日本

勒索软件正瞄准日本 图为网络黑市上出售的电脑病毒软件“勒索软件”图例。照片由趋势科技提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社2月20日电】恶性电脑病毒“勒索软件”正瞄准日本。它能够对企业及个人的重要信息加密，使之无法读取，随后要挟钱财以使数据复原。有人无奈被迫支付，这成为网络犯罪者中赚钱的“黑市买卖”日渐猖獗。此类攻击没有停止迹象，用户需采取自我保护措施。

▽伪装成快递邮件

“有着美好回忆的照片不见了”、“文件被加密、无法工作”。日本独立行政法人信息处理推进机构（IPA）的咨询窗口经常听到这类求助。

这类邮件通常被伪装成快递公司发送，打开附件后就会感染。“以前多是使用英语或是生硬的日语，最近使用熟练日语的攻击增加。日本显然成为了目标。”IPA技术总部的研究员黑谷欣史这样指出。

“邮件中使用的是最基础的加密技术”。感染病毒后，电脑内部被建立“密码锁”，对数据逐一加密。之后，钥匙被送至网络犯罪者处。若想得到恢复数据的钥匙，就要支付赎金。

▽网络黑市

据安全软件公司趋势科技（Trend Micro）称，2016年受害报告数为2810起，猛增至上年的约3.5倍。该公司实施的调查中，受害企业的6成支付赎金，其中甚至有超过1000万日元（约合人民币61万元）的案例。

只有使用特殊软件才能发现的网上“黑市”中，这类病毒软件廉价出售。“永久使用39美元”、“适用多语种”。在毒品和武器等可能被违法交易的销售网站上，有着这样的英语销售广告。据称这类软件廉价出售，之后赎金的一部分给软件制作者“抽成”。

流出的个人信息也被大量出售，甚至有负责发送非法邮件的公司。趋势科技的安全对策专家冈本胜之担心此类受害会进一步扩大，称“犯罪者参与的门栏越来越低”。

▽切实采取对策

神户大学研究生院信息通信工学教授森井昌克提醒称：“对日本的攻击尤其多。日本人会支付赎金一事可能已被犯罪者所广泛知晓。”

冈本称：“向犯罪者支付赎金可能帮助新病毒的制作。不应该支付。”即使支付赎金也不能保证数据能复原。IPA及各安全软件公司呼吁，除将操作系统（OS）及杀毒软件更新至最新版本外，还应对重要数据备份。（完）